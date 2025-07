La Generalitat aprova la convocatòria de 7.896 noves places a l’administració pública d'aquest 2025

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

El Govern ha aprovat, aquest dimarts al Consell Executiu, la convocatòria de 7.896 noves places de treballadors públics per al 2025. Es tracta d’una xifra superior a les entrades i sortides registrades el 2024 (6.099). Aquesta oferta pública es va pactar amb els sindicats a la Mesa General de Negociació, duta a terme el 2 d’abril. Per una altra part, l’executiu català compleix amb el compromís d’aprovar l’oferta pública d’ocupació durant el primer quadrimestre de l’any i també mantenir la temporalitat de la plantilla per sota del 8%, tal com marca la Unió Europa. Les places són per als cossos de seguretat, de prevenció i extinció d’incendis, docents, sanitaris, penitenciaris i personal d’administració i tècnic i laboral.

El gran gruix, al voltant del 30% (2.304) de l’oferta, són per feines a l’Institut Català de la Salut (ICS), 1.919 per a docents, 1.781 a places de personal d’administració i tècnic i laboral, 1.637 per integrar-se als Mossos d’Esquadra, 154 a serveis penitenciaris, 54 a Bombers i 47 als Agents Rurals.

La voluntat del Govern, d’acord amb el compromís adquirit amb les organitzacions sindicals, és convocar els processos d’aquesta oferta abans de la publicació de les places de l’any vinent. Alhora, també apunta que treballarà perquè les 1.781 places de personal d’administració i tècnic es pugui anunciar abans d’acabar l’any.