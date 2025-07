La gossera municipal de Lleida tindrà 16 noves gàbies i un pati

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’ajuntament durà a terme obres de millora a la gossera municipal que consistiran en la instal·lació de 16 noves gàbies i pavimentar un gran pati on s’instal·laran per donar-los un millor servei i atenció a aquests animals.

El govern municipal preveu informar del contracte d’obres i els plecs de clàusules i de l’inici de la licitació en la comissió de Gestió de la Ciutat, que se celebrarà demà. L’expedient ja va ser aprovat inicialment per la junta de govern local i, una vegada passi aquest tràmit per comissió, se sotmetrà a exposició pública.

L’inici previst de les obres serà per al 15 de setembre, duraran aproximadament dos mesos i el seu pressupost ascendeix els 159.375,97 euros IVA inclòs. El projecte compta amb fons procedents de la Diputació a través d’un pla de cooperació municipal.

La tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias, va detallar que aquesta actuació servirà per donar resposta a les demandes de les associacions protectores d’animals de millorar les instal·lacions de la gossera i que aquestes obres aniran acompanyades d’altres iniciatives per promoure l’adopció de gossos i gats. Les 16 noves gàbies que s’instal·laran tindran 8 metres quadrats de superfície, constaran d’una zona coberta i una altra descoberta i al seu voltant hi haurà un gran pati partit en dos perquè els animals puguin interactuar.