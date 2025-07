Les incidències ciutadanes per la neteja i la brossa pugen un 73%

La plataforma creada per l’ajuntament per a la gestió d’incidències i peticions relatives al servei de neteja i recollida d’escombraries, Gestciutat, va rebre l’any passat un total de 3.898 avisos, que són un 73% més dels que va rebre el 2023. Així ho recull l’informe anual que l’empresa concessionària encarregada d’aquest servei, Ilnet, va presentar ahir als grups municipals a la comissió de seguiment de la concessió, en la qual es va detallar que el nombre total d’expedients gestionats per avisos ciutadans va ascendir fins als 9.640, dels quals 5.540 corresponen al servei de recollida de voluminosos, que va pujar un 2% respecte a l’exercici anterior, 202 de la plataforma d’Ilnet i els 3.898 de Gestciutat.

Sobre els avisos fets a través de la plataforma de l’ajuntament, més de la meitat (2.160) corresponen al servei de neteja i la resta, (1.738) al de recollida d’escombraries. Val a destacar que aquest increment dels expedients amb la plataforma es deu, en bona mesura, que des de l’any passat es van incorporar també les incidències relacionades amb la recollida d’escombraries. Del total d’avisos rebuts, aproximadament el 45% estan relacionats amb la via pública; 24% amb la recollida de residus; 14% sobre contenidors; 10% de pintades i cartells; 6% de voluminosos; i l’1% restant serien de mobiliari urbà. Paral·lelament, a la comissió també es va informar que des de principis d’aquest any s’ha habilitat un telèfon gratuït per avisar Ilnet d’incidències, com per exemple que estiguin plens o envoltats d’escombraries, o abocaments a la via pública (900102042). En aquest sentit, el govern municipal va informar que el 2024 es van recollir fins a 652 tones de voluminosos.

En aquest sentit, el grup del Comú va criticar “l’empitjorament” de la neteja viària així com de la recollida selectiva (vegeu el desglossament) i va demanar que s’informi la ciutadania de les possibles bonificacions en la taxa de residus. També va criticar la falta d’inversions per renovar la flota de vehicles, ja que el 30% de la maquinària està amortitzada i ja ha superat la seua vida útil.

La recollida selectiva es redueix un 0,6% i retrocedeix a nivells del 2020

El reciclatge segueix sent una assignatura pendent de millorar a la ciutat i prova d’això és que l’any passat el nivell de recollida selectiva es va reduir en un 0,6% situant-se en el 37,2%. És la xifra més baixa de l’últim lustre després que el 2023 fos del 37,8%; el 2022 del 37,6%; el 2021 del 37,9% i el 2020 del 37,2%, segons dades de l’empresa concessionària. Concretament, el 2024 es van recollir 41.936 tones d’escombraries no reciclables, un 4,1% més que en el 2023, així com 24.789 tones de residus reciclables, un 1,3% més. Així mateix, el govern prendrà mesures per millorar la recollida de cartró després de detectar “una tendència d’increment” de la quantitat d’aquest residu, que s’atribueixen a l’augment de les compres online i l’obertura de negocis d’alimentació.

Sobre la neteja viària, a la comissió es va informar que el 2024 es van fer 12.948 serveis d’escombrada manual; 884 de mecànica i 4.108 neteges amb aigua a pressió. També es van reparar o van substituir 52 papereres i es van netejar 561 pintades amb aigua a pressió.