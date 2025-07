La Paeria de Lleida desencalla el càmping de les Basses i preveu adjudicar el projecte aquest any

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Lleida preveu adjudicar aquest any el futur càmping del parc de les Basses en un espai de 6,4 hectàrees. Així ho ha anunciat aquest dimecres la primera tinenta d'alcaldia de la Paeria, Begoña Iglesias, després que la comissió informativa per la Gestió de la Ciutat n'hagi aprovat els plecs de condicions com a pas previ a la seva votació en el ple del 25 d'abril. Segons la regidora, han plantejat uns plecs "molt oberts" per no limitar les propostes dels possibles operadors. Tanmateix, el projecte haurà de disposar d'un màxim de 323 places, piscines, parc infantil, servei de restauració, bugaderia, aparcament i oficina de turisme, entre altres. El promotor que s'adjudiqui el projecte tindrà 24 mesos per a enllestir les obres.

Iglesias ha destacat l'impuls d'un "projecte emblemàtic que feia molt de temps que s'estava esperant" i que, juntament amb la renaturalització que s'està portant a terme a la resta del parc, permetrà "ordenar" un recinte històric. El parc de les Basses va obrir a la dècada dels 60, però va entrar en declivi amb el tancament del càmping i les piscines el 2003.

El projecte preveu un nou càmping de 6,4 hectàrees amb una concessió de 50 anys i un cànon de 25.900 euros anuals. El plec de condicions estableix un màxim de 323 unitats d'acampada, de les quals el 50% hauran de correspondre a tendes de campanya, caravanes i autocaravanes. Aquest tipus d'oferta haurà d'ocupar el 70% de la superfície i la resta es podrà dedicar a bungalous o habitatges mòbils en àmbits homogenis d'un màxim de dotze elements.

Els grups municipals del PSC i Junts han votat aquest dimecres a favor d'aprovar els plecs de condicions del càmping de les Basses, mentre que la resta de grups polítics s'han abstingut, segons la primera tinenta d'alcaldia. Tanmateix, tot fa preveure que la qüestió s'aprovarà en el ple municipal del 25 d'abril i que la Paeria podrà treure'l a licitació i adjudicar-lo abans de finals d'any.

Dos operadors interessats en el càmping

La regidora ha apuntat que, a hores d'ara, hi ha un parell d'operadors interessats a explotar les instal·lacions, els quals hauran de presentar el seu projecte durant el tràmit de licitació. Posteriorment, els serveis tècnics hauran de comprovar que la seva proposta s'ajusti al pla especial ja aprovat i, finalment, la Generalitat hi haurà de donar el vistiplau definitiu.

L'adjudicatari també haurà d'assumir la construcció d'un accés de gir cap a l'esquerra per als vehicles que provinguin de la rotonda situada vora l'A-2. En cas que el promotor decideixi resoldre l'enllaç amb la construcció d'una rotonda, un projecte molt més costós econòmicament, la Paeria es compromet a aplicar-li una reducció del cànon anual.

A més, els adjudicataris hauran de mantenir la marquesina d'accés i l'antiga caseta del guarda, dos dels elements històrics que encara es mantenen drets. "Tanquem un cercle a les Basses, un recinte que desperta molta nostàlgia i que volíem que tornés a funcionar com a càmping i com a espai de lleure i oci per a les famílies", ha valorat Iglesias.

Els Agents Rurals s'ubicaran a la nova seu de la Regió Policial de Ponent

D'altra banda, la comissió ha aprovat una modificació de la cessió gratuïta al Departament d'Interior dels terrenys del carrer Fontanet que acolliran la futura seu de la Regió Policial de Ponent dels Mossos d'Esquadra. Iglesias ha explicat que el Govern els ha demanat poder-hi ubicar també la seu dels Agents Rurals a Lleida i que, per tant, ho aprovaran i cediran la parcel·la directament a la Generalitat.

A més, la comissió ha aprovat licitar un nou contracte de manteniment de l'asfalt i pavimentació de la ciutat; renovar la climatització de l'Auditori Enric Granados, amb recursos propis i una aportació dels fons europeus Next Generation; i renovar la gespa del camp de futbol de Gardeny per un import d'uns 180.000 euros.