Demora de 80 minuts en un AVE per una avaria a Madrid

Nova incidència a l’alta velocitat de Lleida. Dijous passat, l’AVE que connecta Madrid amb Figueres que havia d’arribar a la capital del Segrià a les 11.34 va acumular una demora de gairebé una hora i mitja per una avaria, per la qual cosa a l’estació de Lleida-Pirineus es va anunciar que no arribaria fins a les 12.57 hores. Una portaveu de Renfe va explicar que a les 8.45 es va registrar un problema a l’electrificació a la zona de Santa Catalina, als afores de Madrid, que va quedar solucionat a les 9.45. No obstant, la incidència va comportar una demora d’uns 80 minuts. Es tracta de la segona avaria en només deu dies que afecta un AVE de Lleida. El dia 7, el que havia de partir a les 9.37 hores va arribar amb mitja hora de retard al veure’s obligat a circular a velocitat reduïda. A més, els passatgers van haver de baixar a Tarragona i canviar de comboi, que va tardar mitja hora més a arribar, per la qual cosa va acumular una hora de demora. Aquell mateix dia, l’AVE de les 21.19 també va patir un retard de 26 minuts. D’altra banda, els usuaris d’Adif Acerca atorguen 8,7 punts a aquest servei gratuït que ofereix a persones amb discapacitat o mobilitat reduïda facilitar-los el trànsit per les estacions i per pujar i baixar del tren.

«Espero arribar a temps a una entrevista de feina»

“Vinc des de Binèfar i vaig cap a Girona. He agafat un autobús a les sis del matí, que ha tardat molt temps a arribar fins a Lleida. Ja sabia que m’havia d’esperar a l’estació de Lleida, però amb aquest retard que ara anuncien, encara més. Tinc una entrevista de treball i espero que pugui arribar a temps. Aquesta demora és una molèstia també perquè allà m’està esperant una persona”.