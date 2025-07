Pavimentada bona part de la nova vorera de Ferran

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Les obres per reformar el costat de la rambla Ferran que dona a l’Eix Comercial han avançat bastant en els últims dies amb la col·locació de les noves rajoles de la vorera, que ha guanyat en amplada, fins als cinc metres, gràcies a l’eliminació d’un carril de circulació. Els treballs per renovar aquest passeig, que afecten només aquest costat i inclouen des del carrer Anselm Clavé fins a Riquer, van començar a finals de l’any passat amb l’eliminació d’aquest carril i l’anivellament de la calçada a l’altura de la vorera i el passeig central, i la segona fase consisteix en la construcció de la nova vorera, que ja és gairebé una realitat. Està previst que els treballs acabin al maig. Aquesta obra obligarà a traslladar a la rambla de Doctora Castells de Cappont la Batalla de Flors de les Festes de Maig, com ja va ocórrer amb la rua de Carnaval el febrer passat.