ECONOMIA
Hisenda exigeix al parc de Gardeny un milió d'euros per retards en les quotes
En concepte d’obligacions i interessos de demora en diverses anualitats dels préstecs
El consorci del parc científic i tecnològic de Gardeny, Agrobiotech, format per l’ajuntament i la Universitat de Lleida (UdL) ha de pagar al voltant d’un milió d’euros a Hisenda en concepte de recàrrec i interessos de demora, a causa del retard amb què va abonar diverses quotes dels préstecs concedits en el seu dia per Govern central per a la construcció dels equipaments del parc.
Segons ha pogut saber aquest diari, es tracta d’almenys quatre anualitats corresponents a la dècada entre 2010 i 2020, a les quals l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) va aplicar un procediment de pressa. Fonts del consorci van indicar que van obrir una negociació per intentar que fes marxa enrere en aquesta reclamació, però l’AEAT es va mostrar inflexible, mantenint tant les presses com els interessos de demora generats.
Per això, finalment la Paeria i la Universitat han acabat assumint el pagament d’aquest import per haver-se retardat en el moment d’abonar les quotes.
El parc de Gardeny va ser finançat primer amb diversos crèdits a quinze anys per un import total de trenta milions i concedits pel ministeri de Ciència i Innovació, als quals després se’n va afegir un altre de deu milions, aquesta vegada del ministeri d’Indústria. Des del principi ja hi va haver problemes per afrontar la devolució d’aquests préstecs, especialment arran que la Generalitat es desentengués de la possibilitat de sufragar-la totalment o parcialment, malgrat que s’havia compromès a fer-ho.
Entre els anys 2022 i 2023, el consorci va obtenir un respir quan va aconseguir que l’Estat destinés set milions dels seus pressupostos a amortitzar el deute històric del parc, en prosperar una esmena presentada pel grup d’ERC, i que també concedís una moratòria de 25 anys per al retorn de 16,7 milions d’euros.