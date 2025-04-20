Lleida impulsa la biodiversitat urbana amb el projecte “Basses i Torres”
Una actuació per renaturalitzar diversos espais verds urbans i afavorir la biodiversitat a la ciutat.
L’Ajuntament de Lleida inicia aquest mes d’abril el projecte “Basses i Torres”, una actuació per renaturalitzar diversos espais verds urbans i afavorir la biodiversitat a la ciutat. La iniciativa inclou la millora de tres basses urbanes als parcs de Santa Cecília i Camps Elisis, la creació d’una nova bassa per a amfibis al Parc de la Mitjana, i la instal·lació de quatre torres de biodiversitat amb caixes niu al Parc de l’Aigua i als boscos urbans de Balàfia, Cappont i Magraners.
El projecte també contempla la col·locació de cinc hotels d’insectes en diferents punts verds de la ciutat, i la plantació d’unes 1200 plantes aquàtiques, entre espècies palustres, flotants i submergides.
Amb una durada prevista de dos mesos i un pressupost de 33.153,96 euros, aquesta actuació s’emmarca dins del projecte URBAN-NAT Lleida, amb el suport de la Fundación Biodiversidad del MITECO i finançament europeu del fons Next GenerationEU. L’objectiu és fomentar la presència d’espècies autòctones, adaptar l’entorn al canvi climàtic i potenciar l’ús social dels espais verds de la ciutat.