SANITAT
Atenció social a 3.800 pacients d’Urgències de l’hospital Arnau de Lleida en un any
Treballadores socials de l’hospital atenen sobretot gent gran, víctimes de violència i persones sense llar. Amb l’objectiu de derivar-los a altres serveis
Les Urgències de l’hospital Arnau de Vilanova compten amb un equip de quatre treballadores socials que acompanyen els pacients més vulnerables que acudeixen al servei i els fan una valoració conjunta amb els metges per activar i derivar-los als recursos més adequats i especialitzats, com els serveis d’inclusió municipals o el psiquiatre, per exemple. Els principals perfils són persones grans que arriben soles a Urgències, així com aquelles que han patit qualsevol tipus de violència o les que no tenen llar i viuen al carrer.
Les assistentes socials, Núria Gallart, Montse Bosch, Estafania Anaya i Anabel Martínez, expliquen que “el primer pas és entrevistar el pacient per conèixer la seua situació personal i buscar solucions amb un treball en xarxa” i indiquen que l’any passat van atendre 2.967 pacients i 897 de més de 80 anys derivats des de Geriatria. En total, van ser 3.864 persones.
Quan van a l’hospital, la majoria dels pacients atesos per les treballadores socials es troben en una “situació de crisi o vulnerabilitat”, segons detallen les treballadores.
El director clínic territorial d’Urgències, Oriol Yuguero, explica que “de vegades hi ha problemes de conflictivitat i agressivitat, a Lleida i a tot arreu, perquè alguns pacients tenen una patologia psiquiàtrica de base i venen en contra de la seua voluntat, la qual cosa perceben com una agressió”.
No obstant, l’equip assegura que no és així en tots els casos i que “les persones agressives generalment no són les més vulnerables”.
Yuguero destaca la seua coordinació amb l’ajuntament, que detecta les persones –sobretot sense llar– que preveu que hauran d’acudir a Urgències pròximament i avisa els professionals de l’hospital. L’equip de l’Arnau fa un seguiment conjunt amb l’àrea d’Inclusió de la Paeria a 29 pacients, dels quals el 62,1% han accedit a algun recurs social. D’aquests 29, el 65% els han estat proposats per l’ajuntament i la resta s’han plantejat des de l’hospital.
Així mateix, l’equip de Treball Social d’Urgències, operatiu matins i tardes de dilluns a diumenges des de l’any 2020, ha estat reconegut amb el premi MONNS de l’Àgora Social de Lleida.