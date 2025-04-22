FOTO DENÚNCIA
Bancs deteriorats enlletgeixen el paisatge de l’Horta de Lleida
Els residents denuncien l’abandó de l’entorn rural lleidatà, especialment visible a les instal·lacions properes a la parada d’autobús de la Creu del Batlle
El deteriorament del mobiliari urbà a la zona de l’Horta de Lleida s’ha convertit en un problema recurrent que afecta la imatge de l’entorn rural de la capital ilerdenca. Un lector ha enviat una fotografia que evidencia el mal estat de conservació de diversos bancs situats en les proximitats de la parada de l’autobús urbà en la Creu del Batlle, afegint-se així a les múltiples denúncies veïnals sobre l’abandó que pateix aquesta àrea periurbana de Lleida.
Aquesta nova denúncia ciutadana posa de manifest una situació que ve repetint-se des de fa temps en diversos punts de l’Horta, on el manteniment del mobiliari urbà i els espais públics sembla haver quedat en un segon pla. La imatge compartida mostra clarament com aquests elements, fonamentals per al descans dels usuaris del transport públic i veïns de la zona, presenten un aspecte degradat que deteriora notablement l’estètica de l’entorn i disminueix la qualitat dels serveis municipals en aquesta àrea.