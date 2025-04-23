Albert Guilanyà i Foix, nou president de l'Audiència de Lleida
El magistrat es presentava com a candidat únic
El ple del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordat aquest dimecres per unanimitat el nomenament del magistrat Albert Guilanyà i Foix com a nou president de l'Audiència de Lleida. Guilanyà es presentava com a candidat únic.
El ple del CGPJ ha nomenat també Jesús Martínez Puras i Ignacio Javier Rafols Pérez com a presidents de les audiències de Segòvia i Palència. Amb les designacions fetes aquest dimecres, el CGPJ ha aprovat 105 nomenaments des del començament del seu mandat el 25 de juliol passat.