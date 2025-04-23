INFRAESTRUCTURES
El nou planejament urbanístic de Lleida planteja més sòl industrial al costat de la vella N-II al marge del polígon de Torreblanca
El nou POUM preveu més polígons entre aquesta carretera i la variant sud, al costat de Torre Solé. El Segre s’ampliarà en dos fases cap a Alcoletge i Les Canals
El creixement del sòl industrial que l’ajuntament planteja en el nou planejament urbanístic (POUM), a més d’incloure el polígon de Torreblanca i l’ampliació d’El Segre, projecta noves zones destinades a aquest ús al costat del polígon de Torre Solé, que s’ampliarà a l’espai entre l’Ll-11 (la vella N-II) i la C-13 (la variant sud). També hi haurà una nova àrea industrial al costat nord de l’Ll-11, des de l’encreuament amb la C-13 fins a la rotonda dels Alamús. Així mateix, l’ampliació d’El Segre està prevista en dos fases i s’expandirà cap a Alcoletge i la partida de Les Canals, de manera que s’unirà amb el de Camí dels Frares. Així ho va explicar l’alcalde ahir en una reunió amb els agents socials i econòmics del Fòrum Secore, segons van afirmar els assistents.
La Paeria indica que Lleida compta ara amb 13 àrees empresarials amb un total de 481,90 hectàrees de superfície i és la ciutat catalana amb més creixement programat de sòl industrial, de 6 milions de metres quadrats.
La falta de sòl industrial a la ciutat causa pèrdues d’inversions d’empreses locals i internacionals que demanen grans parcel·les, d’almenys 30.000 metres quadrats, i no les troben ni a Lleida ni als voltants. Com ja va publicar aquest diari, almenys una firma internacional del sector logístic ha desistit i s’ha instal·lat al sud de França, segons va alertar la Cambra de Comerç.
Torreblanca haurà de resoldre la demanda d’aquestes gigaparcel·les, però el seu pla director continua embussat des del 2022 –encara que la Paeria preveu que serà aprovat en els pròxims tres mesos– i la Generalitat no preveu començar les obres de l’estació ferroviària intermodal que l’acompanyarà fins d’aquí a dos anys. Així mateix, responsables d’El Segre expliquen que pràcticament totes les parcel·les estan ocupades i que reben contactes d’empreses interessades a instal·lar-s’hi.
Alerten de la falta de personal en la construcció i l’hostaleria
“La situació que m’han transmès els diferents agents és crítica per la falta de personal en sectors com la construcció, l’agricultura, l’hostaleria, el metall, la logística o les tecnologies de la informació i la comunicació”, va afirmar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, després de reunir-se amb representants de la Cambra, Pimec, Coell, Fecom, Empresa Familiar, el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida, Asotrans, el Col·legi de Graduats Socials, els sindicats UGT i CCOO i les organitzacions agràries Unió de Pagesos, JARC i ASAJA. També van discutir els “reptes i oportunitats” dels moviments migratoris.
El secretari general de CCOO a Lleida, Pere Sànchez, va valorar que “no es dona sortida a totes les ofertes laborals perquè les condicions no són apropiades, les persones tenen altres exigències per ocupar un lloc més enllà del salari”.