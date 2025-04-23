ERC crea un club de lectura per fomentar el debat i la memòria històrica de la ciutat
El presenta en el marc de la Diada de Sant Jordi i comença amb el llibre 'La presó de Lleida', de Josep Vallverdú
ERC ha presentat aquest matí a la seva parada de Sant Jordi, a la Rambla Ferran de Lleida, el Club de Lectura Alcalde Vives, que proposa llegir i comentar obres relacionades amb la història recent i el pensament crític i té com a objectiu fomentar el debat i la recuperació de la memòria històrica de la ciutat. El nom del club ret homenatge a Antoni Vives, que va ser alcalde republicà a la Paeria, i el primer llibre que recomana llegir és 'La presó de Lleida', de Josep Vallverdú. Aquest projecte està vinculat a la publicació republicana L'Ideal i la idea és recomanar un llibre cada tres mesos.
"No és un club només per llegir, és una aposta per generar espais de debat tranquil, de defensa de drets i llibertats, de ciutadania crítica, que comença amb una lectura i ens ha de portat a l'acció i al compromís" ha destacat la portaveu republicana a la Paeria, Jordina Freixanet. Ha defensat que "llegir és prendre partit, mirar al passat per entendre la repressió i com la gent planta cara. I llegir col·lectivamente també és una forma de fer política desde el pensament crític i el diàleg, que són pilars fonamentals". "En aquest moments en què alguns voldrien reescriure la història, o fer que una part desaparegués, volem posar-la en valor a través de l´època republicana", ha subratllat.
Per la seva banda, Sandra Castro, vicepresidenta segona de la Diputació, ha reivindicat la llengua catalana, "en un moment en el que el seu ús social ha patit una devallada, com un instrument de cohesió social". En aquest sentit, la diputada al Parlament Marta Vilalta, ha instat a les administracions a "posar-se les piles en la defensa de la llengua catalana amb la màxima ambició, com a instrument de vertebració nacional".