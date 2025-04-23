FOTO DEL LECTOR
No es podrien anar omplint ja els estanys en el Parc de les Vies de Lleida?
La ciutadania es pregunta per què les instal·lacions hídriques de l’emblemàtic parc lleidatà continuen seques quan les restriccions per sequera s'han aixecat
Els estanys del Parc de les Vies de Lleida romanen buits i ressecs malgrat que les autoritats han declarat oficialment el final de la sequera. Aquesta contradicció ha estat assenyalada pels ciutadans, que qüestionen la coherència de mantenir aquests espais aquàtics sense aigua quan les restriccions per escassetat hídrica ja no estan en vigor. La imatge dels estanys buits en aquest emblemàtic parc de la capital lleidatana contrasta amb l’anunci del final de les mesures extraordinàries per sequera.
Una lectora ha contactat amb el nostre mitjà per expressar la seua perplexitat davant de la situació: "Aquesta contradicció del fet que ja s’ha donat per finalitzat la sequera amb què existeixin zones de Lleida, en aquest cas en el Parc de les Vies, que encara els estanys apareixen del més buits i ressecs". Aquest testimoni reflecteix el sentir de molts lleidatans que es pregunten quan tornaran a veure els estanys plens, element que aporta valor paisatgístic i mediambiental al parc.
Per què és important l’aigua als parcs urbans?
Els elements aquàtics en parcs urbans com el de les Vies compleixen múltiples funcions que van més enllà de la mera estètica. D’una banda, contribueixen a regular la temperatura de l’entorn, creant microclimes que poden reduir entre 2 i 4 graus la sensació tèrmica en dies calorosos. Això resulta especialment rellevant en ciutats com Lleida, on les temperatures estivals solen ser elevades.
A més, aquests espais afavoreixen la biodiversitat urbana, proporcionant hàbitats per a aus, insectes i petits amfibis. Els estanys actuen com a petits oasis dins de l’entramat urbà, permetent la presència d’espècies que de cap altra manera no trobarien col·locació a la ciutat.