URBANISME
Treballs en un pont del camí de Grenyana de Lleida
Les baranes del qual van ser destrossades per un camió el maig del 2024
Operaris van portar a terme treballs aquest dimarts al pont del camí de Grenyana de Lleida que travessa el canal de Seròs. Tres empleats d’una empresa especialitzada en la fabricació i instal·lació d’elements de senyalització van treballar a la zona on es troben les barreres barana en un lateral del pont, les baranes del qual van ser destrossades per un camió el maig del 2024.
L’ajuntament les va reposar amb barreres New Jersey (de formigó). La junta veïnal del camí de Grenyana va demanar ampliar el pont a causa dels embussos que camions generen freqüentment a la zona perquè no poden creuar-lo al ser massa estret, com ja va publicar aquest diari. D’altra banda, prop de l’accés hi ha un cartell que prohibeix la circulació als vehicles de més de 5,5 tones, i la Paeria va indicar que “està previst revisar la senyalització i, si es considera necessari, reforçar-la”.