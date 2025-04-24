Altres dos comerços històrics de Lleida tanquen en els pròxims mesos
A l'Eix Comercial, per la jubilació dels seus responsables i la falta de relleu
L’Eix Comercial de Lleida perdrà aquest any dos negocis històrics més per la jubilació dels seus responsables i la falta de relleu generacional. En aquesta ocasió es tracta de la botiga d’electrodomèstics Domingo & Pont, al número 1 del carrer Magdalena, i Esports Solé, al número 7 del carrer Igualada però que abans havia estat a la plaça Sant Joan i al carrer del Carme.
Els seus encarregats, Josep Maria Domingo i Mercè Solé, respectivament, porten dècades darrere del taulell i abaixaran la persiana de forma definitiva en els pròxims mesos. Domingo preveu fer-ho abans de l’estiu, mentre que Solé ho farà entre octubre i novembre. Uns tancaments que se sumaran al de la impremta Payà, a la rambla Ferran, també al llarg d’aquest any i que passaran a formar part de la llarga llista de negocis amb solera de la ciutat que ja han passat a la història.
“La botiga va començar sent una ferreteria, vam obrir el 1957 i soc la tercera i última generació que la porta i els motius del tancament són clars: l’edat, la falta de relleu generacional i el descens de vendes, en bona part per l’auge de la venda online”, assenyala Domingo. Uns motius que, en part, també subscriu Solé per haver de tancar la seua botiga, oberta des de l’any 1968.
“No és fàcil trobar relleu fora de la família perquè ser un petit comerciant exigeix molta dedicació, però més que les vendes online a mi m’han perjudicat les grans superfícies”, assenyala la responsable d’Esports Solé. Així mateix, ambdós indiquen que aquests tancaments “afecten negocis amb moltes dècades a l’esquena i el motiu és la jubilació, és com un canvi d’època”. Ara, aprofitaran aquests mesos per liquidar l’estoc i per acomiadar-se dels clients. “Hem vestit diverses generacions de lleidatans i, al cap i a la fi, et quedes amb això, amb la part bonica”, va concloure Solé.
«Joan Pera i Paco Morán van venir a buscar bombetes»
Josep Maria Domingo
Domingo & Pont
“En tots els anys que porto a la botiga he viscut moltes anècdotes, però em quedo amb la que em va passar fa anys amb els actors Joan Pera i Paco Morán. Tenien una actuació al Teatre Principal i, per un imprevist, se’ls van trencar totes les bombetes que utilitzaven per al seu espectacle i van venir desesperats a la meua botiga a comprar totes les que van poder.”
«Hem arribat a vendre fins i tot piragües»
Mercè Solé
Esports Solé
“Portem oberts 57 anys en tres ubicacions diferents i la primera era al carrer del Carme. El meu pare deia llavors que la nostra va ser la primera botiga d’esports de Lleida a peu de carrer, ja que l’altra que hi havia era en un primer pis. Primer teníem productes de pesca i després vam ampliar-la a tot l’esport, i hem venut fins i tot piragües.”
S’afegiran a una llarga llista de botigues amb solera desaparegudes
I és que la falta de relleu i les dificultats per competir amb les grans marques i internet són tot un repte per als negocis. Prova d’això és que el 88 per cent de les empreses i comerços de l’Estat estan regentats per membres d’una sola generació, segons un estudi de l’Institut de l’Empresa familiar, mentre que el 69,59 per cent dels negocis associats a Pimer Comerç el 2023 no havien planificat el seu relleu ni tenen previst fer-ho.
En aquest sentit, la presidenta de l’associació de comerciants de l’Eix, Montse Eritja, va assenyalar que, si bé és cert que en els últims anys estan tancant diversos comerços històrics, “també hi estan havent tantes o més obertures d’emprenedors, amb noves idees i conceptes més adaptats a les preferències actuals dels consumidors”. A més, va afegir que “és cert que el comerç és un negoci que ha canviat molt, especialment en els últims anys, i pot ser que sigui un treball al qual se li ha de dedicar més hores que en altres oficis, però com tot a la vida, aquests tancaments i obertures formen part del pas a nous temps”.
Tanmateix, Eritja llança un avís al consumidor: “Hem de reflexionar sobre el comerç que vol, si prefereix anar a les grans superfícies que després no demani tenir un tracte personalitzat, perquè això ara mateix només ho dona el de proximitat.”