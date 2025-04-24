Allau de tancaments de comerços històrics a l'Eix Comercial de Lleida els darrers anys
"També hi ha tantes o més obertures amb noves idees i conceptes més adaptats a les preferències actuals dels consumidors", assenyala Montse Eritja, presidenta de l'associació de comerciants de l'Eix
Els emblemàtics establiments Domingo & Pont i Esports Solé passaran a formar part els propers mesos de la llista de comerços històrics de Lleida que s'han vist obligats a tancar per sempre. Altres negocis emblemàtics i amb dècades a l'esquena que també s'han acomiadat els últims anys han estat les joieries Rué Peralta, Lavaquial i Calzada, la llibreria Casas, la pastisseria Torres, la drogueria Simón, l'armeria Inglés, la farmàcia Pons, Modas Andreu, la xocolateria Xicra i la botiga de roba d'home Teixidó.
Lleida
Altres dos comerços històrics de Lleida tanquen en els pròxims mesos
S. COSTA D.
I és que la manca de relleu i les dificultats per competir amb les grans marques i internet són tot un repte per als negocis. N'és una prova que el 88% de les empreses i comerços de l'Estat estan regentats per membres d'una sola generació, segons un estudi de l'Institut de l'Empresa familiar, mentre que el 69,59% dels negocis associats a Pimer Comerç el 2023 no n'havien planificat el relleu ni tenen previst fer-ho.
Sobre això, la presidenta de l'associació de comerciants de l'Eix, Montse Eritja, va assenyalar que, si bé és cert que els últims anys estan tancant diversos comerços històrics, “també hi ha tantes o més obertures d'emprenedors, amb noves idees i conceptes més adaptats a les preferències actuals dels consumidors”.
Va afegir que “és cert que el comerç és un negoci que ha canviat molt, especialment en els últims anys, i pot ser que sigui una feina a la qual s'ha de dedicar més hores que a altres oficis, però com tot a la vida, aquests tancaments i obertures formen part del pas a nous temps”. Tot i això, Eritja llança un avís al consumidor: “Hem de reflexionar sobre el comerç que vol, si prefereix anar a les grans superfícies que després no demani tenir un tracte personalitzat, perquè això ara mateix només ho dóna el de proximitat”.
Aquest advertiment posa de manifest la disjuntiva a què s'enfronten els ciutadans en les seves decisions de compra. Les grans superfícies i plataformes digitals ofereixen comoditat, varietat i, de vegades, preus més competitius, però no tenen l'assessorament personalitzat, l'experiència i el coneixement del producte que caracteritza el petit comerç especialitzat.