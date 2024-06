Tanca la històrica joieria de Lleida Rué Peralta

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Pere Rué Peralta i Maite Palau apugen avui per última vegada les persianes de la seua històrica joieria Rué Peralta de Lleida després de més de cinquanta anys oferint joies i complements a clients que majoritàriament han estat “de la comarca, molt fidels i molt agraïts perquè ens coneixen des de sempre”, assegura el lleidatà.

Ell i la seua dona han portat el negoci, situat des de 1991 fins el 2010 en el número 45 del carrer Magdalena i a partir de 2010 en el número 32 del carrer Magdalena, juntament amb tres treballadores.

Però els orígens de la joieria es remunten a la petita botiga que el seu oncle va obrir al mitjans de la dècada dels seixanta a la Travessia del Carme. “Vaig ser allà des que tenia quinze anys, el meu oncle em va ensenyar l’ofici i vaig descobrir que m’agradava perquè vaig veure que feia felices les persones”, recorda.

Més de mig segle després que Rué i els seus pares es mudessin a un nou local del mateix carrer Magdalena i obrissin una altra botiga a Alfarràs, el matrimoni es jubila i tanca avui perquè no han trobat relleu ni una oferta de traspàs.

Fent la vista enrere, el joier explica que el sector ha evolucionat en una gran mesura “perquè les persones, els seus gustos i la competència han canviat molt”. Valora que els productes ara s’adapten més a modes i explica que al principi només es venien or i diamants, i que a poc a poc es van introduir la plata.

“L’or té un valor estable, però a l’alça sempre”, afirma. “Si al món hi ha problemes, puja de preu, i si l’utilitzen les grans multinacionals per especular, suposo que també”, afegeix. Moltes compres a Rué Peralta són regals, més per al Dia de la Mare que per al del Pare, que no recordem tant, afirma. En efecte, indica que la major part de la clientela són dones.

Tot i així, “es continuen venent bastants rellotges, que sempre són una bona solució de regal per als homes,” afegeix. Els propietaris han llançat campanyes a les xarxes socials, amb l’ajuda dels fills, per anunciar que avui tanquen la joieria. “Ens ha sorprès molt la resposta i el sentiment dels veïns, alguns han vingut a comprar l’última joia de record”, explica Rué.