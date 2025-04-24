Arrestats quatre joves per un assalt violent al carrer Sant Martí de Lleida
La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir ahir a la tarda quatre joves de 19, 21, 25 i 29 anys acusats d'un assalt violent. Els fets van tenir lloc al voltant de les 16.30 hores, quan diverses persones van assaltar-ne una altra i d'una tirada li van arrencar una cadena al carrer Sant Martí. Al lloc van acudir diverses patrulles que van arrestar els sospitosos per un robatori amb violència. A més, van detenir una noia de 19 anys que es va enfrontar als urbans. Li imputen un delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat.