CULTURA
Club de lectura d’ERC per crear pensament crític i debat
Arranca amb ‘La presó de Lleida’
ERC va presentar ahir el Club de Lectura Alcalde Vives, que proposa llegir i comentar obres relacionades amb la història recent i el pensament crític i té per objectiu fomentar el debat i la recuperació de la memòria històrica de la ciutat. El nom ret homenatge a Antoni Vives, que va ser alcalde durant la Segona República, i el primer llibre que es recomana llegir és La presó de Lleida, de Josep Vallverdú. La idea és recomanar-ne un cada tres mesos. “No és un club només per llegir, és una aposta per generar espais de debat, de ciutadania crítica, que comença amb una lectura i ens ha de portar a l’acció i al compromís”, va afirmar la portaveu republicana a la Paeria, Jordina Freixanet. Així, va defensar que “llegir és prendre partit i llegir col·lectivament és una forma de fer política des del pensament crític i el diàleg”. “En aquest moment que alguns voldrien reescriure la història, o fer que una part desaparegués, volem posar-la en valor”, va subratllar. Al seu torn, Sandra Castro, vicepresidenta de la Diputació, va reivindicar el català, en un moment en què el seu ús social està en retrocés, i Marta Vilalta, diputada al Parlament, va instar les administracions a defensar-lo.