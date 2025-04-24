TRIBUNALS
Declara que el nòvio la va violar, la va maltractar i li prohibia sortir al carrer
L’acusat nega que fossin parella i diu que la dona el va denunciar per aconseguir documentació. La Fiscalia sol·licita 17 anys de presó i la defensa, l’absolució
Una dona va declarar ahir davant de l’Audiència de Lleida que l’home amb el qual mantenia una relació la va violar, la va maltractar i la va tancar en un pis. Una versió totalment oposada a la que va donar l’acusat, que va assegurar que no eren parella, que patia disfunció erèctil i que la dona el va denunciar per aconseguir documentació. La Fiscalia i l’acusació particular van sol·licitar 17 anys de presó, mentre que la defensa va demanar l’absolució.
La suposada violació s’hauria produït el 14 de març del 2023 al pis de l’acusat a la capital del Segrià i en el qual la denunciant tenia llogada una habitació. La dona, que va declarar protegida per una mampara, va explicar que va anar a viure al pis el 2022, on va conèixer l’acusat, amb qui va iniciar una relació sentimental. Va explicar que va quedar embarassada però que va avortar a finals del 2022 i, a partir d’allà, “va començar a tractar-me malament, no em deixava sortir del pis, em controlava, m’insultava i m’amenaçava dient que tenia amics policies”. També va relatar que la va violar, fins i tot analment. En aquest sentit, una doctora que va atendre la dona va explicar que presentava una equimosi (lesió) i una fissura anal.
En canvi, l’acusat va negar que fossin parella, encara que va admetre que eren amics i que havien mantingut dos relacions esporàdiques consentides però sense tenir sexe a causa de la seua disfunció erèctil per problemes de pròstata. “Jo no podia. Fins i tot una amiga comuna em va explicar que li havia dit que jo no servia per a res.” Per a l’acusat, el detonant de la denúncia va ser que ell li va reclamar que pagués els diners que li devia del lloguer i li recriminés els problemes de convivència que generava tant al pis com a la resta de l’edifici. “Tenia dos amigues que també van denunciar altres homes per aconseguir documentació i també em va oferir 4.000 euros si ens fèiem parella de fet”, va afegir. Una psicòloga i una treballadora social del departament de Justícia van explicar que la denunciant és una dona vulnerable i van afirmar que l’acusat té tendència a mentir, ja que va negar que hagués tingut problemes amb la justícia malgrat que li constaven tres condemnes, una de les quals per maltractaments.