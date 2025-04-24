Detenen a Lleida una dona amb 25 antecedents per robar en un local i amenaçar la dependenta amb un ganivet
La dona de 41 anys va amenaçar una dependenta per emportar-se els diners de la caixa registradora en un establiment del centre de la ciutat
Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir una dona de 41 anys amb nombrosos antecedents, com a presumpta autora d'un robatori amb violència i intimidació en un establiment comercial de Lleida. La sospitosa, que ja era coneguda per les autoritats per múltiples delictes contra el patrimoni, va accedir al local situat al carrer Paer Casanovas al voltant de les 10.00 hores, on va amenaçar la dependenta de clavar-li un ganivet abans de sostreure els diners de la caixa registradora.
Després de rebre l'avís, una patrulla dels Mossos d'Esquadra es va personar immediatament al lloc dels fets per recollir totes les proves necessàries. La investigació va permetre identificar ràpidament la presumpta autora gràcies als testimonis i les evidències recopilades a l'escena del crim. Poc després, els agents van localitzar la sospitosa al carrer Cavallers i van procedir a la seva detenció pel robatori acabat de cometre, així com per una temptativa de robatori amb violència ocorreguda fa quatre mesos al mateix establiment i amb idèntic modus operandi.
La detinguda, que compta amb un extens historial delictiu, passarà avui a disposició judicial davant del jutjat d?instrucció en funcions de guàrdia de Lleida. Mentrestant, la investigació continua oberta i els agents no descarten que la dona pugui estar implicada en altres fets delictius similars ocorreguts recentment a la zona.