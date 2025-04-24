La façana dels Docs, enderrocada parcialment per a la nova estació d'autobusos de Lleida
Està previst que les obres acabin durant la primavera de l’any que ve
L’antic edifici dels Docs, en obres per reconvertir-lo en la nova estació d’autobusos de la ciutat de Lleida, mostra una nova cara a la façana que dona al carrer Príncep de Viana, ara parcialment oberta per comunicar-se amb un futur nou edifici, que ocuparà l’antic pàrquing de zona blava.
Les obres, a càrrec de la Generalitat amb un pressupost de 40 milions, van començar l’estiu de l’any passat i està previst que acabin durant la primavera de l’any que ve.
Lleida
