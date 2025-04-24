SEGRE

La façana dels Docs, enderrocada parcialment per a la nova estació d'autobusos de Lleida

Està previst que les obres acabin durant la primavera de l’any que ve

Façana dels Docs que dona al carrer Príncep de Viana.

Façana dels Docs que dona al carrer Príncep de Viana.J.M.A.

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

L’antic edifici dels Docs, en obres per reconvertir-lo en la nova estació d’autobusos de la ciutat de Lleida, mostra una nova cara a la façana que dona al carrer Príncep de Viana, ara parcialment oberta per comunicar-se amb un futur nou edifici, que ocuparà l’antic pàrquing de zona blava. 

Les obres, a càrrec de la Generalitat amb un pressupost de 40 milions, van començar l’estiu de l’any passat i està previst que acabin durant la primavera de l’any que ve.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking