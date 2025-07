Pla ‘renove’ de la passarel·la de l’estació de trens de Lleida

Un tram de la passarel·la, en el moment en què era traslladat cap al camió per la grua. - JORDI ECHEVARRIA

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Les escales metàl·liques que connecten la plaça Ramon Berenguer IV amb la passarel·la cap a Pardinyes han estat retirades aquest dimarts per l'empresa encarregada de les obres de la nova estació d'autobusos als Docs. Els treballs han generat expectació entre els vianants i s'han completat en una sola jornada, utilitzant una gran grua de l'empresa Minguella que ha permès desmuntar els tres trams que componien l'estructura.

L'operativa ha començat al matí amb la instal·lació de la grua a la part de la plaça més propera als Docs. Els operaris han procedit meticulosament a tallar les unions entre els trams de l'escala i, un cop assegurats al braç de la grua, han anat retirant-los un a un. El procés ha culminat a primera hora de la tarda amb l'extracció del darrer tram que donava accés directe des de la plaça.

Aquesta infraestructura, que ha patit diversos problemes des de la seva instal·lació el desembre de 2003, serà substituïda per unes noves escales de material d'obra. El canvi respon a la necessitat d'eliminar els efectes de la corrosió que afectava severament l'estructura metàl·lica, especialment agreujada per la proximitat a les vies del tren.

Història d'una infraestructura problemàtica

La passarel·la metàl·lica actual va substituir una anterior de material d'obra que va haver de ser enderrocada per incompatibilitat amb les instal·lacions de l'alta velocitat. Des de la seva posada en marxa, ha presentat diverses complicacions: els ascensors van trigar dos anys a funcionar, el 2019 es va haver de renovar integralment el deteriorat ferm de fusta de les rampes, i finalment la corrosió ha afectat greument les escales a causa de les càrregues elèctriques paràsites derivades de les línies ferroviàries.

Calendari de les obres

Segons les previsions, les noves escales de material d'obra estaran finalitzades cap a finals d'estiu, un cop s'hagin completat els treballs de consolidació i vidrat de la façana dels Docs. Posteriorment, es tallarà el pas per la rampa per continuar amb les obres a la part de l'edifici que dona a les vies del tren. La nova terminal d'autobusos, peça clau en la millora de la mobilitat a Lleida, té prevista la seva finalització aproximadament d'aquí a un any.