El nou supermercat de Plusfresc al mercat de Cappont de Lleida té data d'obertura
Agafa el testimoni de l’antic Mercadona de la planta subterrània i comportarà el tancament del Plusfresc del carrer Sant Joan de Mata
El nou supermercat Plusfresc que agafa el testimoni de l’antic Mercadona de la planta subterrània del mercat municipal de Cappont de Lleida obrirà dimarts vinent, dia 29. El director de responsabilitat social corporativa de la firma, Rafel Oncins, va explicar que l’obertura comportarà el tancament del Plusfresc del carrer Sant Joan de Mata, situat a uns quants metres del mercat.
D'aquesta manera, la cadena lleidatana agafarà el testimoni de Mercadona, que a finals de l’any passat va tancar l’establiment que tenia al mercat i es va traslladar al nou que ha habilitat a l’avinguda Alacant. La intenció de Plusfresc és que el seu nou supermercat faci de “locomotora” del mercat i atregui clientela per als seus paradistes locals. Un model de negoci que es va implementar en aquest espai el 2011, quan es va construir el nou mercat.
Per la seua part, els paradistes ja van dir en el seu moment que veien amb molt bons ulls que Plusfresc prengués el relleu de Mercadona com a “locomotora” del mercat, perquè “és una empresa de Lleida, ofereix productes de proximitat, encaixa molt bé amb la idea del mercat i ajudarà a atreure nous clients a la zona”. De fet, Plusfresc ja ha col·locat cartells que anuncien que “aviat” obririen una nova botiga. L'actual súper de Sant Joan de Mata és un dels més antics que té la cadena Plusfresc i es va inaugurar fa més de vint anys.