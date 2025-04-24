SEGRE

Nous vidres per a la torre panoràmica del Palau de Vidre de Lleida

Hi ha ubicat l'ascensor

Operaris substituïen vidres aquest dimecres al Palau de Vidre.

Operaris substituïen vidres aquest dimecres al Palau de Vidre de Lleida amb l’ajuda d’una gran grua, com s’aprecia a la imatge, concretament a la torre en la qual hi ha ubicat l’ascensor panoràmic de l’edifici. Les obres de rehabilitació del Palau de Vidre de Lleida, que havien d’estar llestes el 14 de març, fins i tot segueixen, i d’acord amb el govern municipal estaran acabades el proper juny. L'ajuntament preveu que per al desembre pugui estar plenament equipat i operatiu. Les obres de rehabilitació d’aquest pavelló van començar el setembre del 2023 i havien de durar un any, però la Paeria va demanar una pròrroga fins a aquest març.

No obstant, el nou Palau de Vidre de Lleida ja mostra la seua cara, que inclou grans lletres de colors amb el nom a l’entrada principal. L’edifici tindrà usos firals, un hotel d’entitats, la seu de la federació d’associacions de veïns i un espai de coworking.

Titulars del dia

