Nous vidres per a la torre panoràmica del Palau de Vidre de Lleida
Hi ha ubicat l'ascensor
Operaris substituïen vidres aquest dimecres al Palau de Vidre de Lleida amb l’ajuda d’una gran grua, com s’aprecia a la imatge, concretament a la torre en la qual hi ha ubicat l’ascensor panoràmic de l’edifici. Les obres de rehabilitació del Palau de Vidre de Lleida, que havien d’estar llestes el 14 de març, fins i tot segueixen, i d’acord amb el govern municipal estaran acabades el proper juny. L'ajuntament preveu que per al desembre pugui estar plenament equipat i operatiu. Les obres de rehabilitació d’aquest pavelló van començar el setembre del 2023 i havien de durar un any, però la Paeria va demanar una pròrroga fins a aquest març.
No obstant, el nou Palau de Vidre de Lleida ja mostra la seua cara, que inclou grans lletres de colors amb el nom a l’entrada principal. L’edifici tindrà usos firals, un hotel d’entitats, la seu de la federació d’associacions de veïns i un espai de coworking.