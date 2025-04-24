LABORAL
Obert el termini per optar a 114 places de l’ajuntament
De fins a 27 categories entre les quals hi ha informàtics, conserges o arquitectes. El termini d’inscripció, fins al 21 de maig
La Paeria ha obert la convocatòria d’oposicions per optar a 114 places de la plantilla municipal amb 27 convocatòries diferents, mitjançant un concurs d’oposició lliure. Es tracta de 76 places de funcionari i 16 de personal laboral dels subgrups A1, A2, C1, C2 i AP, a què cal sumar 22 places addicionals procedents de les ofertes públiques del 2025 i 2026 que s’han inclòs en aquesta convocatòria.
Així mateix, el termini d’inscripció es va obrir dimarts passat i finalitza el 21 de maig. Les bases es poden consultar al Butlletí Oficial de la Província (BOP) del 9 d’abril i la inscripció i seguiment del procés es pot consultar al portal www.paeria.convoca.online.
La tinenta d’alcalde de Bon Govern, Carme Valls, va destacar que “mai s’havien convocat tantes places de diferents categories i grups en un mateix procediment d’accés lliure a la ciutadania”.
Entre les places de funcionari figuren nou, més sis d’addicionals, de mestres d’escola bressol; nou de tècnics auxiliars d’informàtica (més 1 d’addicional); vuit de conserge d’escola (més 4); vuit més de subaltern d’ordenança (més 2); sis per a tècnic superior d’Educació Infantil; cinc per a tècnic de grau mitjà d’Educació; cinc més de tècnic de grau mitjà (més 1); tres de tècnic superior en gestió cultural (més 1); tres més d’oficial d’obres i serveis; dos d’arquitecte tècnic (més 2); dos més de tècnic superior en prevenció de riscos; de tècnic d’inspecció tributària; de tècnic executiu; de vigilant de mercats; i subaltern; i oficial electricista (més 1); una plaça de tècnic de salut pública (més 1); de tècnic d’administració general (més 2); de restaurador; de tècnic superior d’informàtica; de tècnic de medi ambient; i de professor auxiliar del conservatori.
Respecte al personal laboral, hi ha vuit places per ser professor titular de l’Escola d’Art Municipal; cinc d’oficial d’obres i serveis; una per a psicòleg; una altra per a treballador familiar; i una altra d’auxiliar de manteniment d’instal·lacions esportives.