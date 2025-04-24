Per què Europa multa a Apple amb 500 milions d'euros?
La Comissió Europea va multar ahir Apple amb 500 milions d’euros per pràctiques monopolístiques a la seua botiga d’aplicacions, mòbils, i Meta, amb 200 milions d’euros, per la seua antiga obligació als usuaris de pagar una subscripció per evitar publicitat personalitzada.
Les sancions, que es van adoptar coincidint amb la negociació de la Comissió Europea amb el Govern nord-americà per buscar una sortida a la guerra aranzelària, són les primeres sota la llei de mercats digitals (DMA), la nova norma de la Unió Europea per regular el poder de mercat de les grans plataformes d’internet.
La DMA és una normativa que va entrar en vigor el març del 2024 que regula la competència al mercat digital a la Unió Europa. La regulació afecta sis grans tecnològiques: Apple, la matriu de Google –Alphabet–, Meta –propietària de Facebook i Instagram–, Amazon, Microsoft i la matriu de TikTok –ByteDance–, considerades per la Comissió Europea com a guardians dins del sector.
La portaveu de l’Executiu comunitari Arianna Podesta va voler deixar clar que les decisions de Brussel·les de sancionar Apple i Meta “no tenen res a veure amb les negociacions comercials” en curs amb Washinton per resoldre la guerra aranzelària activada pel president Donald Trump (més informació a la pàgina 35). “Simplement no són part de la negociació. Estem aplicant una regulació que vam adoptar fa un parell d’anys”, va argumentar la portaveu comunitària, per defensar que són un assumpte “completament diferent” i “no han de ser part d’una negociació comercial”.
Amb tot, Brussel·les ja va deixar clar que no li tremolarà el pols a l’apuntar cap a les grans tecnològiques nord-americanes si la guerra aranzelària no es frena.
Acusacions
En aquest sentit, després de la sanció, Meta va acusar la Unió Europea d’“intentar perjudicar les empreses nord-americanes exitoses, mentre permet que les empreses xineses i europees operin amb estàndards diferents”
Què és una pràctica monopolística?
Una pràctica monopolística és un abús del poder sobre un mercat en la comercialització dels béns i els serveis.