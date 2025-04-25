UNIVERSITAT
El grau de Filologia Catalana remunta per la gairebé plena ocupació dels titulats
Aquest curs hi ha una vintena d’alumnes de primer a la UdL, quan deu cursos enrere eren cinc. La inserció laboral dels seus graduats augmenta del 78,9% al 89,2%
El grau de Filologia Catalana i Estudis Occitans de la Universitat de Lleida (UdL) està remuntant els últims anys, estimulat per l’elevada inserció laboral dels seus titulats, sobretot en el sector de la docència. I és que, segons dades de l’últim informe d’AQU Catalunya, que analitza totes les universitats catalanes, un 89,2% dels titulats de Filologia Catalana tenia feina el 2023, per sobre de la mitjana del conjunt de les universitats (88,9%). Deu anys enrere, el percentatge era del 78,9%, sis punts per sota de la mitjana. Aquest curs, aquest grau té una vintena d’alumnes de primer, va indicar el coordinador de la titulació, Jordi Malé. El 2016, només eren cinc, i el 2019 ja es va arribar als catorze.
“Que l’ocupació és altíssima és un fet. Sé d’algun alumne que ja està fent classe en una acadèmia abans d’acabar el grau”, va assenyalar Malé, que va reafirmar que la majoria d’estudiants es decanten per dedicar-se a la docència a Secundària, on actualment falten especialistes en llengua catalana. En aquest sentit, un estudi de la Xarxa Vives d’Universitat elaborat a finals del 2023 va constatar que en els següents cinc cursos es necessitaran els 1.500 titulats per cobrir la demanda de docents d’aquesta llengua en el conjunt del territori de parla catalana. A més de Secundària, el coordinador de la titulació va destacar que l’ensenyament de català està a l’alça entre els adults, ja que ara es requereix acreditar el nivell C2 per accedir a moltes professions.
Així mateix, Malé va apuntar que totes les universitats que imparteixen Filologia Catalana estan “batallant” per aconseguir que els professors de català hagin de ser graduats en aquesta titulació, mentre que ara poden fer classes d’aquesta assignatura a Secundària els titulats en Periodisme. “No tenen la formació adequada”, va considerar, i va confiar que quan augmenti el nombre de titulats en Filologia Catalana es reverteixi aquesta situació.
A més, va recordar que existeixen altres sortides per als graduats en Filologia Catalana, al marge de la docència. Va indicar, per exemple, que fa uns anys dos d’ells van crear una editorial i que una altra es dedica en exclusiva a la correcció de textos.