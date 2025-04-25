SUCCESSOS
Mor un xòfer a l’incendiar-se la cabina del camió després de xocar amb un altre a Lleida
El sinistre es va produir a les 16.25 hores a la confluència de la C-13 amb la sortida de l’AP-2 i l’accés a l’Ll-12. El transportista mort, pendent d’identificar, va quedar atrapat a l’interior
Un camioner va morir ahir a la tarda a l’incendiar-se la cabina del seu tràiler després de xocar per encalç contra un altre camió a la carretera C-13 al terme municipal de Lleida, segons va informar Trànsit.
El sinistre, que es va produir a la sortida de l’AP-2 i a la confluència amb l’Ll-12, a prop d’Albatàrrec, va obligar a tallar la carretera i a desviar el trànsit, la qual cosa va provocar retencions a l’interior de la capital del Segrià, ja que la carretera va quedar tallada tota la tarda. El camió que conduïa la víctima portava matrícula d’Eslovènia i seria d’una empresa de transports d’aquest país. Tanmateix, la víctima no havia estat identificada.
L’avís del sinistre es va rebre a les 16.25 hores quan, per causes que s’estan investigant, els dos camions van col·lidir per encalç al quilòmetre 0,5 de la C-13. El segon va començar a cremar per la cabina i va atrapar el conductor, que no va poder sortir i va morir. L’altre transportista va resultar il·lès. L’incendi va causar una densa columna de fum negre que podia veure’s a quilòmetres de distància.
Fins al lloc del sinistre es van desplaçar quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres unitats terrestres i un helicòpter del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). A l’arribar, el foc estava completament desenvolupat i fins passades les 17.00 hores no el van donar per extingit.
Amb la d’ahir, ja són sis les persones mortes aquest any d’accidents a la demarcació, una més que en el mateix període de l’any passat. A més, cinc dels sis sinistres mortals han estat al Segrià i tres –els tres últims– al municipi de Lleida. A Catalunya, un total de 51 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest 2025.
Val a recordar que el passat dia 10 d’abril també hi va haver un accident amb camions implicats, un dels quals es va incendiar, i una furgoneta de servei. Va ocórrer a l’AP-2 a Montoliu de Lleida i es va saldar amb tres ferits.