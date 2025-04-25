SEGRE

Quantes vegades ha arribat el pantà de Rialb al 100%?

​L’absència d’un pla d’emergència en els orígens va dilatar el procés d’ompliment i l’embassament no va assolir la cota màxima fins a l’abril del 2010

Imatge del pantà de Rialb a l'any 2010, quan va assolir la seva màxima capacitat per primera vegada

El passat dimarts SEGRE va avançar que el pantà de Rialb havia activat el nivell 1 d'emergència per una fuga d'aigua en un lateral proper a la presa, la qual allibera uns set litres d’aigua per segon, 420 per minut.

El nivell d'emergència en estadi 1 es mantindrà actiu de forma preventiva mentre durin els treballs de reparació.

La presa es va inaugurar el febrer de l’any 2000, ja fa 25 anys, i fins avui dia no s'havia detectat cap incidència d'aquesta magnitud. Tot i així, cal destacar que el pantà registra filtracions des de fa més de dues dècades, ja que l'any 2004 la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) va detectar la presència de fugues, quatre anys després de finalitzar les obres del pantà i en ple procés de la posada en càrrega.

Quantes vegades el pantà ha assolit la cota màxima?

L’absència d’un pla d’emergència en els orígens va dilatar el procés d’ompliment i l’embassament no va assolir la cota màxima fins a l’abril del 2010, amb un total de 403 hectòmetres cúbics d’aigua. Seguidament, el pantà va tornar a arribar al seu límit l'any 2014, el 2018 i el 2020, a més d’aquest 2025, que s’ha coronat de nou emmagatzemant 397 hectòmetres, és a dir, el 98% de la seva capacitat.

