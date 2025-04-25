Quantes vegades ha arribat el pantà de Rialb al 100%?
L’absència d’un pla d’emergència en els orígens va dilatar el procés d’ompliment i l’embassament no va assolir la cota màxima fins a l’abril del 2010
El passat dimarts SEGRE va avançar que el pantà de Rialb havia activat el nivell 1 d'emergència per una fuga d'aigua en un lateral proper a la presa, la qual allibera uns set litres d’aigua per segon, 420 per minut.
El nivell d'emergència en estadi 1 es mantindrà actiu de forma preventiva mentre durin els treballs de reparació.
Comarques
Activen el nivell 1 d’emergència al pantà de Rialb per una filtració d’aigua a la presa
Helena Culleré
La presa es va inaugurar el febrer de l’any 2000, ja fa 25 anys, i fins avui dia no s'havia detectat cap incidència d'aquesta magnitud. Tot i així, cal destacar que el pantà registra filtracions des de fa més de dues dècades, ja que l'any 2004 la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) va detectar la presència de fugues, quatre anys després de finalitzar les obres del pantà i en ple procés de la posada en càrrega.
Quantes vegades el pantà ha assolit la cota màxima?
L’absència d’un pla d’emergència en els orígens va dilatar el procés d’ompliment i l’embassament no va assolir la cota màxima fins a l’abril del 2010, amb un total de 403 hectòmetres cúbics d’aigua. Seguidament, el pantà va tornar a arribar al seu límit l'any 2014, el 2018 i el 2020, a més d’aquest 2025, que s’ha coronat de nou emmagatzemant 397 hectòmetres, és a dir, el 98% de la seva capacitat.
Comarques
El pendent de vora la presa de Rialb té filtracions d'aigua des de fa més de vint anys
Raúl Ramírez