COMERÇOS
El Mercat del Pla de Lleida, un gran outlet de sabates amb ofertes d’entre el 60% i el 90%
La firma de sabates Yellow Shop ha instal·lat un outlet de sabates al Mercat del Pla que en la primera jornada de dijous va rebre més de 2.000 clients i curiosos.
El mercat, que arriba a la tercera edició amb ofertes d’entre el 60% i el 90% i alguns exemplars per 9,95 euros, va continuar ahir i estarà obert fins diumenge entre les 10.00 i les 21.00 hores. Una portaveu de la botiga va assenyalar que es porta a terme per buidar el màxim estoc possible de cara a la campanya d’estiu, encara que va afirmar que “també oferim sabates de temporada de diferents marques”.
Va explicar que el calçat no és tan estacional com la resta de roba perquè hi ha productes més atemporals “com les sabatilles esportives”, que tant estan de moda, però “a l’hivern se solen portar materials com la pell, i a l’estiu més lones tèxtils”. Yellow Shop repetirà l’outlet a l’octubre.