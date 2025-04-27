UNIVERSITAT
Mai és tard per aprendre: majors de 45 anys fan les proves d'accés a la Universitat
Un total de 25 persones majors de 45 anys fan les Proves d’Accés a la Universitat. 127 més majors de 25 també s’hi presenten i tindran els resultats el pròxim 27 de maig
Preparar-te per a la professió que sempre havies somiat, ampliar el teu currículum professional o voler continuar aprenent i millorant els teus coneixements són alguns dels motius de les 25 persones majors de 45 anys que ahir van fer les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) al campus de Cappont de la Universitat de Lleida. Una selectivitat sènior que aquests aspirants a universitaris van fer amb uns altres 127 joves majors de 25 anys i que van demostrar, una vegada més, que mai és massa tard per aprendre, sempre que hi hagi voluntat.
Les proves es van portar a terme al Centre de Cultures de Cappont, van començar a primera hora del matí i van acabar poc després de la una del migdia. La coordinadora de les PAU a Lleida, Mariona Farré, va detallar que “les proves han consistit a fer un comentari de text i un examen de català i castellà, mentre que els majors de 25 han hagut de fer a més un altre test d’un altre idioma i podien elegir entre l’anglès, francès, alemany, italià o portuguès”.
Així mateix, els majors de 25 anys tindran un altre dia d’exàmens el dissabte 10 de maig per fer les proves de la fase específica en la qual hauran d’elegir entre cinc opcions: Arts i Humanitats; Ciències; Ciències de la Salut; Ciències Socials i Jurídiques; i Enginyeria i Arquitectura.
Farré va afegir que la jornada va transcórrer sense incidències, que aquestes proves es van fer de forma simultània a tot Catalunya. Els resultats de les dos convocatòries es faran públiques el 27 de maig, fins al dia 29 es podrà sol·licitar la revisió i aquesta es publicarà el 10 de juny.
Entre els inscrits a la convocatòria de més de 45 anys hi havia l’Encarna, de 58 anys, que va dir que fer aquestes proves “era un repte personal. Ara mateix estic jubilada i és una cosa que volia fer des de fa molt temps”. Va assenyalar que li agradaria cursar Dret o Criminologia i que, si aconsegueix entrar en algun d’aquests graus, intentarà que sigui a la Universitat Oberta de Catalunya.
“Hi ha situacions que t’impedeixen fer les PAU a l’edat en la qual pots créixer laboralment, però quan ja tens tota una trajectòria professional consolidada et preguntes: què hauria passat si ho hagués fet? I per això soc aquí, a més que, com que estic fent diversos cursos de formació, alguns em demanen titulació universitària”, va afegir l’Encarna.
També va fer la prova la Sonia, de 45 anys, i no era la primera vegada. “L’any passat vaig fer els exàmens i no em van anar gaire bé, així que he vingut a intentar millorar la nota i la prova no m’ha semblat gaire difícil”, va assegurar. Li agradaria cursar Infermeria a la Universitat de Lleida “perquè ara mateix m’interessa laboralment parlant”. Una altra de les inscrites que també volen entrar a Infermeria és la Caridad, de 48 anys, una carrera que sempre ha volgut fer però, fins ara, no n’havia tingut l’oportunitat.
“Com que ara estic sense feina aprofitaré per treure’m la carrera, o almenys intentar-ho i, si no és ara, serà més endavant”, va dir l’aspirant a universitària, que li agradaria poder cursar aquesta carrera a la Universitat de Lleida, “perquè m’agraden les instal·lacions”. No obstant, la Caridad va admetre que “sé que és difícil i que no és el mateix estudiar ara que quan era més jove, però crec que l’edat mai ha de ser un problema per aprendre, el més important és tenir voluntat”.