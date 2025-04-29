Bars i restaurants a mitja llum
Els que disposen de cuina de gas i brasa van poder mantenir l’activitat, encara que van cuinar enllumenats amb llanternes o mòbils. D’altres van haver de deixar d’oferir servei i tancar
Bars, cafeteries i restaurants van treballar ahir com van poder, cada un en funció de les seues possibilitats, però tots a mig gas. “Tenim generador i encara puc cobrar amb la màquina, però d’aquí a mitja hora s’acabarà l’energia”, va explicar a la una del migdia una empleada de la cafeteria Papaxoc de la rambla Ferran de Lleida, en la qual els pocs clients que eren a la barra o les taules apuraven les seues consumicions a les fosques. “No sé què farem quan s’acabi l’electricitat del generador”, va assenyalar.
En canvi, el restaurant L’Indret del carrer Comerç va poder mantenir les reserves que tenia de clients per menjar al tenir brasa i cuina de gas, no elèctrica. No obstant, es van veure obligats a cuinar gairebé a les fosques, només enllumenats amb la llum de les llanternes dels seus mòbils. “Estem passant molta calor i hi ha fum perquè no funciona l’extractor, però intentarem continuar oberts i donar el servei tan bé com puguem”, va indicar Imma Ortega, la propietària. Mentrestant, alguns clients es van atansar a preguntar si podrien anar a dinar o havien de cancel·lar la seua reserva.
Així mateix, treballadors d’una altra cafeteria de la mateixa zona estaven completament aturats i temien que si l’apagada es prolongués fins al final de la jornada no podrien abaixar la persiana. Van alertar també que els productes dels congeladors podrien fer-se malbé.
Al restaurant La Aurora del Polígon El Segre dels 160 menús que serveixen diàriament van passar ahir a la meitat, segons va explicar la seua titular, Gemma Forcada. “Els clients de cada dia han continuat venint i als de passada els hem hagut de dir que només els podíem cobrar en efectiu”, va apuntar. Quant a l’elaboració dels menús, va assegurar que al disposar de brasa i cuina de gas es va poder treballar, encara que els cuiners ho van fer abillats amb llanternes frontals. Al menjador es van instal·lar fanalets a les taules perquè els comensals poguessin menjar. Quant al moment de cobrar, “gairebé tots els clients van pagar en efectiu, els que no podien “no ens en quedava cap altra que confiar que tornaran un altre dia a pagar, els agafàvem les dades”. Altres establiments hotelers van servir entrepans i begudes a les terrasses durant la tarda, amb aparent normalitat entre la clientela.