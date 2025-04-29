Els lectors de SEGRE comparteixen com han viscut la gran apagada elèctrica: "angoixant"
Els lectors de SEGRE expliquen com han viscut la interrupció del subministrament elèctric que ha afectat diverses zones, amb reaccions que van des de l'angoixa fins a la desconnexió digital
L'apagada elèctrica massiva que ha afectat tot l’estat espanyol i Portugal ha generat una àmplia varietat de reaccions ciutadanes. SEGRE ha recollit a través del seu compte d'Instagram les experiències dels lectors, explicant com aquest incident ha impactat en el dia a dia dels lleidatans, amb testimonis que reflecteixen tant el neguit com l'adaptació a aquesta situació excepcional.
Els ciutadans han expressat diferents sensacions davant la falta de subministrament. Una treballadora d'un hospital va descriure la situació com "Angoixant no, el següent, treballo a un hospital, crec que això ho explica tot", posant de manifest la pressió addicional que ha suposat per als serveis essencials. Altres han establert paral·lelismes amb la pandèmia: "M'ha recordat molt al Covid. Caos als supermercats, la gent tornant-se boja comprant... Un caos", una comparació que evoca la memòria col·lectiva d'episodis recents d'emergència social.
La interrupció dels serveis bàsics ha estat una constant en els relats dels afectats. "Sense llum, sense aigua, sense telèfon, internet... Ara ja està!", comentava una usuària, resumint les múltiples afectacions que ha comportat aquesta fallada en el subministrament elèctric, que en alguns casos s'ha estès durant hores.
Oportunitat per a la desconnexió
Malgrat les dificultats, no totes les experiències han estat negatives. Alguns lleidatans han trobat en aquesta situació una oportunitat per trencar amb les rutines digitals. "Millor que mai! Desconnexió digital i de pantalles, passeig pels voltants del poble i llegint més que mai", explicava una lectora, evidenciant com l'apagada ha permès a alguns recuperar activitats analògiques i gaudir d'estones de calma.
Adaptació i recursos alternatius
La capacitat d'adaptació ha quedat reflectida en nombrosos testimonis. Des de l'ús de ràdios antigues per mantenir-se informats fins a llargues caminades per zones afectades, els lleidatans han demostrat enginy per afrontar la situació. Alhora, s'ha observat una repetició de patrons de comportament viscuts durant la pandèmia, com les compres compulsives i l'acaparament de productes bàsics.