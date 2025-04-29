Els sindicats denuncien la impunitat dels agressors de la Mariola: “pegar a la policia és gratuït”
Van ser assaltats quan van anar a mediar en una baralla multitudinària amb uns 200 implicats. Quatre van rebre punts de sutura, un dels quals vint, després de ser atacats amb pals i barres
Sindicats policials i agents van denunciar la impunitat dels agressors en la baralla multitudinària de la Mariola de Lleida. Albert Palacio, portaveu del sindicat de Mossos Uspac, va afirmar que “s’està demostrant que atacar la policia és gratuït. Han de parar-ho d’alguna forma perquè això és delinqüència”. Palacio va afegir que “hi ha d’haver més efectius i mitjans i els que manen s’han de posar les piles”. Policies consultats per aquest diari es van mostrar “farts”.
Ferits sis mossos d’esquadra pel brutal atac d’una turba de veïns a la Mariola
Per la seua part, Cristina Morón, tinent d’alcalde i regidora de Seguretat, va destacar que a la Mariola no s’havia produït una situació similar “des de feia molt temps”. La Guàrdia Urbana va enviar setze agents en suport als Mossos d’Esquadra.
Morón va afegir que “els problemes estan focalitzats en una zona on hi ha persones que no respecten la convivència i generen baralles i molèsties”. Mossos i Urbana incrementaran la seua presència, encara que no es va quantificar.