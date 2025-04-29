SEGRE

Farmàcies no van poder dispensar medicaments durant l’apagada

Personal d’una farmàcia de la Rambla de Pardinyes. - JORDI ECHEVARRIA

Personal d’una farmàcia de la Rambla de Pardinyes. - JORDI ECHEVARRIA

Les farmàcies no van poder ahir dispensar medicaments a causa de la fallada del subministrament elèctric. Algunes amb les quals va poder contactar aquest diari van explicar que el sistema del qual disposen va poder funcionar durant una hora aproximadament i després ja no van poder dispensar més medicaments al no tenir accés informàtic. En d’altres, els treballadors es van haver de quedar dins de l’establiment, miga les fosques, al no poder tancar les portes automàtiques.

