SOLIDARITAT
L'apagada massiva provoca que una gelateria de Lleida regali tots els seus productes
El propietari de Loco Polo va distribuir gelats valorats en 4.000 euros entre els veïns després que el tall elèctric sense precedents afectés tota la península
Una apagada elèctrica massiva va paralitzar ahir Catalunya, la resta d'Espanya i Portugal, provocant el caos en serveis essencials i obligant alguns negocis a prendre decisions extraordinàries. A la plaça Ricard Viñes de Lleida, el propietari de la gelateria Loco Polo, Marc Tarrés, va optar per regalar tots els seus gelats davant la impossibilitat de mantenir-los en bon estat sense electricitat.
"No tenim llum, no sabem què passarà i a poc a poc s'anaven desfent, així que hem decidit regalar-los als veïns i les persones que passen per aquí, per donar un toc dolç a aquest moment", va explicar Tarrés. L'acció solidària va atraure tants lleidatans que fins i tot es van formar cues, resultant en la distribució de gelats valorats en 4.000 euros.
Un col·lapse sense precedents
L'incident va començar exactament a les 12.33 hores, quan la xarxa elèctrica va patir una caiguda sobtada de 15 gigawatts, equivalent al 60% de la demanda total. Aquest fet va provocar la interrupció de serveis bàsics com internet, la telefonia mòbil i fixa, el transport ferroviari i aeri, així com els sistemes de pagament electrònic.
Afectacions generalitzades a Lleida
A la majoria de zones de Lleida, el tall elèctric es va prolongar durant més de 10 hores. Quan va caure la nit, nombrosos indrets de la ciutat i província encara romanien a les fosques, evidenciant l'abast excepcional d'aquesta apagada que va fer retrocedir momentàniament la societat a una època preindustrial.