Rodalies torna a suspendre tot el servei per la "inestabilitat de la tensió a la xarxa elèctrica"
Havia anunciat que operaria amb serveis mínims del 60%
Rodalies ha tornat a suspendre tot el servei a Catalunya per "la inestabilitat de la tensió a la xarxa elèctrica per garantir la circulació", segons ha informat en un missatge a X. Per ara, Rodalies no té previsió de quan es podrà reprendre el servei. En un primer moment, aquest dimarts a primera hora, Renfe havia informat que havia pogut restablir la circulació de trens de Rodalies i que s'operaria amb serveis mínims del 60% en la majoria de línies, i amb retards. Amb tot, es recomanava l'ús de mitjans de transport alternatiu, i s'avisava que no es garantia el servei dels trens regionals.