La Universitat de Lleida preveu que l'activitat als seus centres es faci "amb la màxima normalitat possible" aquest dimarts
Recomana no fer activitats avaluables i suspendre l'activitat si persisteixen els talls de llum en alguna facultat
La Universitat de Lleida (UdL) preveu que l'activitat laboral i acadèmica als seus centres es faci "amb la màxima normalitat possible" aquest dimarts si es confirma que el subministrament elèctric està assegurat. Tanmateix, el consell de direcció recomana no fer activitats avaluables durant la jornada i suspendre l'activitat acadèmica en aquells centres que encara puguin veure's afectats per problemes derivats del tall elèctric. En diverses piulades a la xarxa X, la institució ha lamentat que les activitats s'hagin hagut d'aturar aquest dilluns "en un context precari per fer circular la informació".
En cas que persisteixin els talls de subministrament elèctric, la UdL ha acordat que el PDI i el PTGAS que pugui presti el seu servei en modalitat de teletreball des del seu domicili. A més, les biblioteques romandran tancades mentre perduri el problema amb el subministrament elèctric.
Allà on no hi hagi subministrament la UdL operarà en serveis mínims i hi acudiran a treballar presencialment els responsables de serveis comuns de cada campus i les persones que aquests considerin necessaris.