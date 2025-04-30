Alumnes de la UdL improvisen una classe de zumba a la via
Per animar el passatge d’un tren aturat
“La situació era desesperant. Feia 4 o 5 hores que estàvem parats, sense aire condicionat, sense informació... Així que ens va sortir de dins baixar a les vies i improvisar una classe de zumba per animar l’ambient. I la gent va flipar!”. Aquesta curiosa decisió va prendre el grup de dansa @ilerdancers, format per estudiants de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de la Universitat de Lleida (UdL), que tornava de Cadis d’una trobada dels grups de ball d’aquests graus de tot l’Estat. El coordinador del grup, Aleix Subarroca, va explicar que el comboi va sortir a les 6 del matí i va quedar aturat a 20 quilòmetres de Saragossa, amb 1.200 persones a bord. “Vam ser-hi 10 hores, fins que un remolcador va venir, va donar energia al tren i vam poder arribar a l’estació de Saragossa gairebé a la una de la matinada. Vam haver de fer una cua eterna perquè ens donessin un sandvitx i vam seure a terra. Molts vam trucar a familiars perquè ens vinguessin a buscar perquè el tren no sortia. Al final, va arrancar quan ja estaven de camí, així que em vaig quedar a esperar el meu pare, que va venir des de Guissona i vam arribar a les quatre de la matinada,” va explicar. Va relatar que molts passatgers no van poder baixar a les vies durant l’espera, per problemes de mobilitat, i que un voluntari els va portar aigua.