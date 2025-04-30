Desplegament policial per evitar saquejos
Investiguen un robatori comès dilluns a la nit en un restaurant de menjar ràpid de la plaça Sant Joan. Quatre intoxicats a Aitona per inhalar monòxid de carboni d’un generador
Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida van desplegar un ampli dispositiu entre dilluns a la nit i ahir a la matinada a la capital del Segrià per evitar incidents després de l’apagada, especialment per possibles saquejos en establiments. Una de les zones més vigilades va ser l’Eix Comercial on, malgrat el reforç policial, es va registrar un robatori en un restaurant de menjar ràpid de la plaça Sant Joan, segons ha pogut saber aquest diari. Concretament, va tenir lloc cap a les 23.00 hores quan dos individus van accedir a l’interior de l’establiment i van sostreure una caixa enregistradora. Els Mossos ho estan investigant. Pel que sembla, també van intentar robar en un estanc de Pardinyes, van informar fonts solvents.
Pel que fa a la vigilància, els agents desplegats van fer rondes preventives pels carrers amb les llums blaves enceses dels cotxes policials i també van evitar que persones que aixecaven sospites accedissin a les zones comercials. En aquest sentit, la presidenta de l’associació de comerciants de l’Eix, Montse Eritja, va afirmar a Lleida Televisió que “hi ha comerciants que han estat fins a la una de la matinada custodiant els seus locals al no poder tancar-los”.
L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va explicar ahir que la Urbana es va encarregar de la seguretat de la part de la ciutat des de l’Eix cap al nord i l’oest i els Mossos, de l’Eix cap al marge esquerre. “La Urbana ha fet un desplegament que no s’havia fet mai fins ara i han estat a l’altura de la situació, conjuntament amb els Mossos, a qui vull felicitar”, va indicar, i va subratllar que “hem superat el repte d’aquesta emergència amb èxit, sobretot de nit, sense fets rellevants”.
En un altre ordre, quatre persones van resultar intoxicades per inhalació de monòxid de carboni (CO) procedent majoritàriament del fum de motors de generadors a Aitona, segons va informar el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Van rebre l’avís a les 23.19 hores. A Catalunya van ser un total de 25 persones que, posteriorment, van ser traslladades a diferents centres sanitaris amb diverses gravetats. A més d’Aitona, va tenir lloc a Barcelona (2), Terrassa (2), Vinyols i els Arcs (2), Sant Joan de Vilatorrada (3), Constantí (4), Calaf (4), Amposta (3) i Sant Pere de Riudebitlles (1).
Larrosa: “La reacció de la ciutadania ha estat exemplar”
L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va elogiar ahir la “reacció exemplar de la ciutadania” davant d’una situació “d’extrema dificultat” i va destacar que hi va haver “persones, institucions, entitats i empreses que es van posar a disposició de l’ajuntament per ajudar en el que fos, per exemple a garantir el subministrament de gasoil a hospitals”. A les 9.30 hores va confirmar que semàfors, hospitals, autobusos, escoles i taxis funcionaven sense incidències destacables, mentre que els parquímetres estaven fora de servei. També es van reobrir els accessos a la canalització pel marge dret al baixar el cabal, excepte a l’Ll-11. A més, va indicar que l’àrea de Salut Pública faria un seguiment ahir dels usuaris del servei de teleassistència domiciliària.
Malgrat fer un “balanç positiu” general, Larrosa va instar a “reflexionar per poder estar més ben preparat” en cas de produir-se una altra situació d’emergència. “Lleida té el Duprocim, un document que marca com procedir. Però cal treballar a solucionar la dificultat que vam tenir per comunicar-nos amb la ciutadania. Això és el que més em va inquietar com a alcalde”, va assenyalar Larrosa.