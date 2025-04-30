Els sanitaris de Lleida es van comunicar amb walkie-talkies del SEM
La falta de línia, que es va allargar fins ahir al matí, va causar desconcert entre alguns pacients que tenien visites programades o sol·licitaven informació
La falta de cobertura mòbil i d’internet va portar limitacions en les comunicacions entre els sanitaris. Salut ho va resoldre amb la tecnologia TETRA (walkie-talkies) de la qual disposa el SEM. Sobre això, Benavent va explicar que “el SEM els va repartir a les portes dels centres de salut, des d’on gestionava les comunicacions que eren necessàries, i es van repartir emissores del SEM a tots els hospitals. Piñol, per la seua part, va destacar que la tecnologia TETRA va ser clau per garantir les comunicacions.
La falta de línia, que es va allargar fins ahir al matí, va causar desconcert entre alguns pacients que tenien visites programades o sol·licitaven informació. “El personal i la població va respondre molt bé, es van mantenir tots els centres oberts”, va concloure Benavent.
D’altra banda, la falta de subministrament no va afectar els projectes de l’Institut de Recerca Biomèdica de l’IRBLleida. El centre disposa d’un grup electrogen i el personal va estar revisant els equips durant tot el dia. Així mateix, el tanatori va estar obert dilluns al tenir també un generador.