FOTO DEL LECTOR
Jardineria deficient a la Rambla d'Aragó de Lleida
Una lectora denuncia mesos de plantes inadequades i manca de manteniment en aquesta via emblemàtica del centre de la ciutat lleidatana
Els serveis de jardineria a la Rambla d'Aragó de Lleida presenten deficiències significatives segons la queixa d'una ciutadana que ha fet arribar la seva queixa acompanyada de material gràfic que evidencia l'estat d'abandonament de les zones verdes en aquesta artèria central de la capital del Segrià.
La denúncia ciutadana assenyala que el problema no és recent, sinó que es remunta a diversos mesos enrere. Segons detalla la lectora indignada, l'origen de la situació rau en una inadequada selecció de les espècies vegetals plantades, les quals no s'adapten correctament a l'entorn urbà de la rambla. A aquesta circumstància s'hi suma una alarmant manca de manteniment per part dels responsables municipals.
Impacte en l'estètica urbana
La Rambla d'Aragó constitueix un dels espais més transitats i emblemàtics del centre de Lleida, per la qual cosa el seu estat afecta directament la imatge de la ciutat. Les fotografies rebudes mostren plantes marcides i parterres descuidats que contrasten amb la importància d'aquesta via urbana.