“L’esforç col·lectiu ens va ajudar a passar el dia, ens sentim desemparats”
Aremi reclama un protocol per a aquests casos
Les residències, centres de dia i altres equipaments d’atenció a persones amb discapacitat o gent gran van viure un dia molt complicat a causa de l’apagada. Alguns van explicar que van poder salvar el dia “per l’esforç col·lectiu” del personal i de les famílies. És el cas d’Aremi, la presidenta del qual, Mercè Batlle, va lamentar que “ens sentim desemparats” per part de l’administració. El primer que van fer per assegurar els serveis més bàsics de la residència de l’entitat, com les cadires elèctriques, els llits, oxigen i l’alimentació assistida, va ser comprar un generador. “El vam utilitzar per a allò més bàsic, com carregar bateries o poder triturar el menjar”, va explicar. Com va passar amb molts establiments i empreses, tampoc no podien tancar la porta, perquè és automàtica. “Vam buscar un sistema quan va arribar la nit, però això ens farà plantejar mesures per no dependre tant de l’electricitat”, va assenyalar Batlle, que va afegir que al centre van recuperar la normalitat del servei elèctric a les 1.30 hores. “El personal i les famílies van respondre de meravella, però cal que l’administració tingui un protocol específic per a aquests casos, perquè som un servei essencial que funciona les 24 hores”, va destacar. A més, al migdia des de l’entitat van explicar que es van trobar que tenien problemes per fer alguns tràmits administratius al no funcionar la signatura electrònica. Mentrestant, el sector de l’atenció a les persones grans amb dependència va recuperar la normalitat ahir, segons va informar l’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA). L’entitat va apuntar que la incidència va tenir un “impacte desigual” en els centres, en funció de si disposaven o no de generadors elèctrics.