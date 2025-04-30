Lleida xifra les pèrdues en empreses en més de 80 milions d'euros
En el conjunt de Catalunya l'import ascendeix als 900 milions d'euros
La llum va tornar en la seua totalitat a les 3.30 de la matinada d’ahir a Catalunya i l’endemà de l’apagada més gran a la península Ibèrica tots els afectats feien balanç dels danys causats. Pimec va xifrar els del sector en 900 milions al país, que es tradueixen en uns 80 milions a Lleida. Mentrestant, Rodalies seguia ahir sense servei a Lleida.
Del caos a l’anàlisi. Vint-i-quatre hores després de l’apagada més gran a la Península i amb la normalitat gairebé recuperada, empreses, treballadors i usuaris feien ahir balanç de l’afectació mentre el Govern central indagava encara les possibles causes de la desconnexió general. Pimec Catalunya va xifrar en uns 866 milions d’euros les pèrdues en petites i mitjanes empreses (al voltant del PIB d’un dia a Catalunya), la qual cosa aplicat a Lleida es tradueix en uns 80 milions.
A les 3.30 de la matinada d’ahir el subministrament elèctric va quedar restablert a tot Catalunya. L’afectació més gran l’endemà continuava sent en el transport ferroviari. El president Salvador Illa va assegurar que al llarg de la jornada el servei es recuperaria en la seua totalitat. Rodalies Renfe es va donar unes hores més. Al tancament d’aquesta edició, les línies de Lleida a Barcelona per la costa i Cervera continuaven inactives i només funcionava la de la Pobla, que té trens dièsel. A més, els trens d’alta velocitat, inclòs l’Avant, van patir grans retards al llarg de tot el dia i fins i tot n’hi va haver alguns que van ser anul·lats.
Tret de casos molt puntuals, l’apagada va ressuscitar la solidaritat dels temps de pandèmia. Els veïns de l’Albi, a les Garrigues, i Saidí, al Baix Cinca, van acollir gairebé com a convidats durant tota la nit i ahir al matí els centenars de viatgers de l’alta velocitat que van quedar bloquejats a mig trajecte (de Madrid a Barcelona i en sentit invers). Després de passar la nit al pavelló, els usuaris del tren van arribar a destinació ahir al matí amb autobús. A Lleida ciutat l’apagada va quedar totalment resolta més de 12 hores després del seu inici i amb civisme, va destacar l’ajuntament. D’altra banda, el funcionament dels telèfons mòbils i els fixos encara patia ahir alguns problemes.
Estat i Red Eléctrica discrepen sobre les possibles causes
Un dia i mig després de registrar-se la gran apagada, les causes continuen sense aclarir-se i, a més, ahir van quedar en evidència discrepàncies significatives entre l’empresa que gestiona el sistema elèctric, Red Eléctrica Española (REE), participada en un 20% per l’Estat, i el mateix Govern central.
Al matí, REE va descartar que l’origen del col·lapse pogués ser un atac cibernètic. “No hi ha hagut cap tipus d’intrusió”, va afirmar el director de Serveis en l’Operació de Red Eléctrica, Eduardo Prieto, que va assenyalar com a principal hipòtesi dos aturades massives en tan sols cinc segons de les plantes solars del sud-oest d’Espanya.
Només unes hores després el president del Govern, Pedro Sánchez, en una compareixença pública, no va rebutjar la possibilitat d’un atac cibernètic, va anunciar una comissió d’investigació per determinar els motius de l’apagada i va afegir que també sol·licitarà un informe al Grup Europeu de Coordinació d’Electricitat, que depèn de la Comissió Europea. A més, va dir que exigirà responsabilitats a tots els operadors del sector, inclosa Red Eléctrica. Posteriorment, es va reunir a la Moncloa amb responsables d’aquesta empresa i d’Iberdrola, Endesa, EDP, Naturgy i Acciona Energía per demanar-los que col·laborin en la investigació. D’altra banda, també va negar que l’apagada pugui ser causada per un excés de renovables i va carregar contra les nuclears, assenyalant que “lluny de ser una solució, han estat un problema” durant aquesta crisi.
Mentrestant, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va explicar que ja han obert dos expedients informatius a REE i a Endesa per esbrinar les causes de l’apagada.
Rodalies recupera el servei a totes les línies a excepció d'un tram de l'R3
El servei de Rodalies ha quedat pràcticament restablert aquest dimecres al matí després de l'apagada de dilluns. Totes les línies funcionen amb normalitat a excepció de l'R3, on només s'ha restablert el tram entre l'Hospitalet de Llobregat i Ripoll. El tram Ripoll-Puigcerdà es presta amb un servei alternatiu d'autobusos facilitat per la companyia ferroviària. D'altra banda, a l'R4, tot i que s'ha restablert el servei, hi ha una incidència a les instal·lacions entre l'Arboç i els Monjos que provoca retards que poden superar els 20 minuts.
Renfe va informar aquest dimarts que treballaria tota la nit per recuperar l'oferta habitual a Rodalies, després de les dificultats que va tenir per restablir el servei l'endemà de l'apagada. A la nit, s'havien restablert amb serveis mínims la línia R1 (entre Molins de Rei i Maçanet Massanes), l'R2 (entre Castelldefels i Granollers Centre), l'R2 Nord (entre l'aeroport del Prat i Maçanet Massanes), l'R3 (entre l'Hospitalet i Puigcerdà), l'R4 (entre Sant Vicenç de Calders i Manresa) i l'R11 (entre Barcelona i Portbou). La resta de línies continuaven suspeses.