PAERIA
Només tres ofertes opten al gran contracte del servei de neteja valorat en 260 milions
Dos són l’UTE Romero Polo-Valoriza, que integren l’actual concessionària Ilnet, i la formada per Arnó i Grup GBI. La Paeria va publicar l’últim retoc dels plecs 34 minuts abans del final del termini
Dilluns passat va acabar el termini per presentar ofertes al nou contracte de neteja viària i recollida d’escombraries de la ciutat i només hi va haver tres ofertes, de les quals dos les han presentat la Unió Temporal d’Empreses (UTE) formada per Romero Polo i Valoriza, que integren l’actual concessionària Ilnet, i la composta per Arnó i el Grup GBI, segons ha pogut saber aquest diari. En les properes setmanes l’ajuntament analitzarà les propostes per decidir l’adjudicació del contracte, que ha d’entrar en vigor l’1 de gener vinent. Tindrà una durada de 10 anys i un valor inicial de 260 milions d’euros, però podria augmentar als 285 milions si s’apliquen modificacions.
Els plecs de la nova concessió van ser aprovats pel ple de l’ajuntament el febrer passat i van ser publicats a la plataforma de contractació de la Generalitat el 19 de març passat. Inicialment, el termini màxim per presentar ofertes era el 17 d’abril, menys d’un mes després de la publicació. Tanmateix, des d’aleshores el govern municipal ha publicat fins a onze modificacions als plecs, que van des de canvis en el redactat fins a ampliar el termini per a les ofertes fins dilluns passat. Precisament, l’última esmena es va publicar el mateix dilluns 28 a a les 9.26 hores, 34 minuts abans que acabés el termini per presentar ofertes. No obstant, val a destacar que aquest retoc corresponia a simples canvis a la redacció dels plecs.
Pel que fa a les condicions del nou contracte, el pressupost que preveu suposa un increment de més del 75% respecte a l’actual concessió i contempla mesures com que tots els contenidors d’orgànica i resta s’obrin amb una clau amb xip o amb una aplicació mòbil, retirar les 37 illes de dipòsits soterrats que hi ha a la ciutat o implementar la recollida porta a porta a Raimat, Sucs i Llívia, la qual cosa ha provocat queixes dels veïns. Així mateix, preveu ampliar de 106 a 146 els treballadors de la neteja de la ciutat i incrementar de 26 a 66 la flota de vehicles. També es doblaran les hores de la neteja dels carrers del centre, entre Ronda, Príncep de Viana i la canalització, i en els altres barris augmentarà en un 20%.
L’actual contracte es va adjudicar a Ilnet el 2006, ha estat prorrogat tres vegades, l’última fins a aquest setembre, i el govern va confirmar que el tornarà a ampliar a la tardor perquè la nova concessionària l’assumeixi el 2026.