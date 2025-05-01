"Els accessos a la presó de Ponent fan pena"
Una lectora denuncia l'estat d'abandonament dels voltants del centre penitenciari amb males herbes, escombraries i voreres deteriorades al carrer Victòria Kent
Els accessos a la presó de Ponent de Lleida es troben en un estat lamentable de conservació, segons ha denunciat una lectora que ha volgut posar de manifest aquesta situació preocupant. La zona del carrer Victòria Kent, principal via d'accés al centre penitenciari, presenta un aspecte d'abandonament evident amb males herbes, acumulació de deixalles i voreres malmeses que dificulten el trànsit dels vianants.
La ciutadana que ha fet arribar aquesta queixa ha volgut reflexionar sobre dues qüestions fonamentals. D'una banda, assenyala que "la presó de Ponent està obsoleta", un fet que considera "inqüestionable". D'altra banda, posa èmfasi en què els accessos a les instal·lacions "deixen molt a desitjar", amb una acumulació visible de "males herbes, bosses i deixalles incontrolades i voreres en mal estat" que generen una imatge de deixadesa impropi d'un equipament públic d'aquestes característiques.