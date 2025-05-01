EDUCACIÓ
Enquesta a 40.000 docents sobre mòbils als centres
Per saber com afecta en l’aprenentatge
Més de 40.000 docents i membres d’equips directius de centres públics de Secundària de Catalunya podran respondre a partir d’aquesta setmana una enquesta sobre la regulació dels mòbils a l’ESO que ha entrat en vigor aquest curs 2024-2025. Ha estat dissenyada per l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) i s’emmarca en el pla de digitalització responsable posat en marxa per Educació. L’objectiu també és conèixer l’afectació dels dispositius i de la regulació en el clima de convivència del centre i el rendiment de l’alumnat. Per a això, pregunta en quines activitats educatives s’utilitzen els mòbils, la freqüència d’ús educatiu d’aquests aparells a l’aula, la proporció d’alumnes amb mòbil personal o l’increment o reducció d’incidències relacionades amb l’ús indegut dels dispositius. També pregunta per un posicionament respecte a una possible regulació més restrictiva. A més, Ivàlua està portant a terme una revisió d’evidències en altres entorns per “identificar l’impacte en l’aprenentatge i en la convivència en els centres educatius” d’altres països amb regulacions similars.