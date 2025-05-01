SERVEIS
La Generalitat estudia com garantir que les residències tinguin autonomia energètica
El departament de Drets Socials i Inclusió estudia com garantir que les residències que depenen de la Generalitat tinguin autonomia energètica per poder fer front situacions com l’apagada de dilluns, segons va apuntar el secretari general de la conselleria, Raúl Moreno, en declaracions a El Periódico. Moreno va assegurar que els grups electrògens “haurien de ser presents a tots els centres residencials”. En aquest sentit, va dir que “caldrà estudiar cada cas, però s’ha de poder mantenir l’electricitat amb dispositius”, va remarcar.
D’altra banda, el secretari general del departament va afirmar que volen implementar canvis en la comunicació amb els centres residencials perquè hi hagi “vies per poder parlar amb ells” quan fallin les comunicacions. “No ens podíem comunicar”, va assenyalar Moreno sobre la situació de les comunicacions amb les residències durant l’apagada, tot i que va remarcar que mai s’havia viscut una situació similar.
De fet, associacions de familiars de persones amb dependència van denunciar la falta de generadors a centres de Catalunya per evitar quedar “aïllats”.